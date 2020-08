Reti gas e teleriscaldamento, via ai lavori

MANTOVA Il 17 agosto iniziano i lavori per il rinnovo delle reti gas e per l’estensione della rete del teleriscaldamento nella periferia sud della città. L’area interessata comprende strada Circonvallazione sud (tratto tra via Rinaldo Mantovano e via dei Toscani) e via dei Toscani (tratto tra incrocio con strada Circonvallazione Sud e accesso carraio secondario dell’Asst Valpadana)

L’intervento costituisce un importante investimento per la qualità e per la sicurezza dei servizi gas e teleriscaldamento e, in particolare, è funzionale all’allacciamento alla rete del teleriscaldamento cittadino del complesso di fabbricati dell’Asst Valpadana di via dei Toscani e alla sostituzione della tubazione gas metano di strada Circonvallazione Sud.

I lavori comporteranno modifiche alla viabilità: verranno distribuiti ai residenti avvisi porta a porta per segnalare le variazioni con relative durate e sul sito teaspa.it verranno pubblicati gli avanzamenti di cantiere previsti.

L’occupazione di via dei Toscani sarà dal 17 agosto al 10 settembre e avverrà in 4 fasi, in modo da consentire la viabilità, tramite l’intervento di movieri, in base alla carreggiata occupata.

Strada Circonvallazione Sud, invece, sarà oggetto dei lavori dal 7 settembre al 15 ottobre; le fasi saranno tre e la viabilità sarà sempre regolamentata dai movieri in base alle carreggiate occupate.