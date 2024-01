Calcio Seconda Categoria – Rossetti: “Castellucchio, chiusura in affanno”

CASTELLUCCHIO Un finale di 2023 difficile per il Castellucchio, che ha comunque chiuso ad una sola lunghezza dalla zona play off, sesto posto a quota 24 punti. «Siamo in linea con le aspettative – dichiara mister Omero Rossetti – . Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile e competitivo, forse tra i più tosti che io abbia mai affrontato. Il livello è alto e ci sono tante squadre che puntano ad arrivare tra le prime cinque. Purtroppo siamo incappati in quattro domeniche storte con un solo punto conquistato, senza segnare gol e con vari infortuni». Meglio pensare al 2024: il 14 si riparte dalla sfida con il Quistello. «Assieme a Curatone, Dinamo Gonzaga e Atletico Castiglione – avverte i suoi – sono una delle quattro squadre che si giocheranno il primato. All’andata finì 2-2, per questo mi aspetto una gara tosta e combattuta sin dai primi minuti. Il ritorno è un altro campionato rispetto all’andata perché sono stati fatti molti cambiamenti importanti e molte squadre si sono rinforzate». E per finire: «Abbiamo rinforzato la rosa con Gola e Hicham, senza fare nessuna cessione. Questo perché vogliamo lottare per i primi cinque posti. Ci proveremo fino in fondo: il gruppo è unito, lo staff ci supporta e la società ci è sempre vicina. Il clima familiare ci può dare un vantaggio: non ci sono pressioni particolari e si respira serenità perché siamo un gruppo di amici che gioca per vincere e divertirsi. Questo è il nostro segreto».