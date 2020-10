Basket serie A2 m – Stings, Staff è il nuovo main sponsor

MANTOVA Uno dei punti interrogativi dell’estate biancorossa ha trovato finalmente la sua risposta: il nuovo main sponsor degli Stings è Staff – Agenzia per il lavoro. Da oggi, quindi, il nome con cui verrà identifica la squadra sarà Staff Mantova, che quindi prende di fatto il nome di Pompea Mantova e prima ancora di Dinamica Generale Mantova. La Staff di coach Di Paolantonio farà il proprio esordio in match ufficiali domani alla Grana Padano Arena nel primo turno di Supercoppa Lnp contro Udine. Davanti al proprio pubblico? In parte sì. Questione biglietti: saranno disponibili 477 primo anello e 120 in parterre. Altra fondamentale novità, anche se manca ancora l’ufficialità: sembra sempre più probabile che la soglia massima di contagi per una squadra sia di due: con uno o due positivi la squadra deve isolare i positivi e convocare qualcun altro per completare il roster, da tre positivi in su la partita sarà rinviata. «È una scelta impegnativa, considerando il periodo e le incertezze che ci aspettano – dichiara Gianfranco Malavasi di Staff nonché consigliere d’amministrazione del club – è un percorso al fianco degli Stings iniziato qualche anno fa e che ora è sfociato in questo impegno ancora più importante. Abbiamo voluto legare ancora di più il nostro nome agli Stings perché siamo due realtà con un’identità positiva e ben radicata nel territorio. È stato importante fare questo passo soprattutto in un anno come questo, vogliamo dare un messaggio di consapevolezza delle incognite ma allo stesso tempo di fiducia e ottimismo. E noi abbiamo ritenuto di fare questo atto: abbiamo risposto presente con l’auspicio che tutto il mondo imprenditoriale mantovano decida di supportare e salvaguardare questo importante patrimonio sportivo della città». Guarda oltre il presidente Adriano Negri: «È stata un’estate tormentata, e quindi c’è soddisfazione di essere qua a inaugurare la stagione. Siamo in una situazione piuttosto difficile perché ci sono ancora parecchie incognite su come come verrà affrontato il campionato, a cominciare dalla presenza nel medio-lungo periodo del pubblico. Stiamo aspettando le direttive ma guardiamo avanti con fiducia anche grazie all’ampliamento della partnership con Staff».

Biglietti Supercoppa – Gli orari di apertura della biglietteria della Grana Padano Arena: oggi 10:30/12 – 16/18 e domani 10/12. Saranno in vendita n. 500 posti a sedere, in rispetto delle Ordinanze in vigore. I biglietti saranno in vendita fino ad esaurimento negli orari sopra descritti e non sarà possibile acquistarli domenica pomeriggio prima della gara perchè la biglietteria resterà chiusa. La società prega chi si recherà ad acquistare i biglietti di mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina anche se all’aperto. Il giorno della gara, al momento dell’ingresso nell’impianto, ogni possessore del biglietto dovrà consegnare l’autocertificazione Covid-19 già compilata (vedi pagina facebook degli Stings).

Leonardo Piva