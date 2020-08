Globe-trotter ceco messo Ko dall’afa padana mentre pedala sull’argine

MANTOVA A un certo punto non ce l’ha fatta più dopo essersi addirittura alzato sui pedali; ha fatto appena in tempo ad appoggiare i piedi prima di crollare al suolo sotto gli occhi del suo cane che si è messo ad abbaiare richiamando l’attenzione di alcune persone che hanno dato l’allarme. Troppo caldo per un 58enne ceco che l’altro ieri sera ha avuto un malore per il caldo mentre pedalava dalle parti di Scorzarolo. L’uomo è uno di quei globe trotter che girano l’Europa in sella alla propria bicicletta trascinandosi dietro i propri effetti personali e in questo caso anche il fedele cagnolino. Proveniente dalla Repubblica Ceca e probabilmente non abituato all’afa tipica della Pianura Padana, l’uomo ha accusato un malore mentre pedalava lungo l’argine in direzione di Cesole verso le 19.30 dell’altro ieri. Qualcuno di passaggio ha sentito il suo cane abbaiare e ha chiamato i soccorsi. Il 58enne è stato così portato in ospedale dove si sarebbe poi ripreso, mentre il suo fedele amico a quattro zampe è stato portato in un canile dove il ceco potrà andare a riprenderselo.