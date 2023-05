MANTOVA “Abbiamo cominciato la raccolta di generi di prima necessità da portare nel fine settimana presso le zone colpite dall’alluvione, in allegato i termini della raccolta”. A comunicarlo è Luca Bedulli, referente della Croce Verde di Mantova. “Dalle notizie delle nostre consorelle, sul posto scarseggiano in particolare stivali di gomma, pale , spazzoloni e idropulitrici per il fango”.