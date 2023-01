Borgochiesanuova, fermata ferroviaria in balìa del degrado

MANTOVA Fermata ferroviaria di Borgochiesanuova in totale stato di degrado e abbandono. Una situazione sollevata dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pierluigi Baschieri e oggetto di apposita raccomandazione. «Sollecitato da diversi studenti del polo scolastico dell’Istituto Fermi – spiega Baschieri – mi permetto di portare a conoscenza del competente assessore all’urbanistica e ambiente del Comune di Mantova, Andrea Murari, lo stato in cui versa la fermata ferroviaria di Borgochiesanuova, al servizio dei quartieri di Borgonuovo, Due Pini e Borgochiesanuova, rammentandone la grande frequentazione da parte di centinaia di studenti dell’Istituto Fermi e Ipsia Leonardo Da Vinci che quotidianamente sfruttano la linea Verona-Modena per recarsi a scuola. Nello specifico la pensilina che dovrebbe riparare i giovani studenti è totalmente ammalorata e la tettoia che dovrebbe, a sua volta, ripararli da eventuali piogge è oramai una gruviera. Devo far notare, altresì, che le sedute disponibili sono nettamente insufficienti per tutto coloro i quali sono in attesa del convoglio ferroviario. Segnalo altresì, oltre all’assenza di una segnaletica stradale che indichi l’esistenza della fermata ferroviaria, una cartellonistica presso la fermata completamente danneggiata e vandalizzata, esattamente come la rete di recinzione che risulta divelta e favorisce il passaggio dei ragazzi, previo incauto attraversamento del binario, dal quartiere Borgonuovo direttamente alla fermata di Borgochiesanuova. Credo quindi che sia quanto meno opportuno ripristinare le condizioni di sicurezza per evitare spiacevoli episodi o peggio ancora incidenti. Per tutti questi motivi, chiedo un intervento dell’Assessore Murari per segnalare a Rfi, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, la situazione di incuria, degrado e pericolo in cui versa una fermata ferroviaria frequentata da tantissimi giovani, i quali hanno la stessa dignità di tutti passeggeri che pagano le tariffe per i servizi ferroviari. (lor)