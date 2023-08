Comune, Polizia locale e Poste Italiane insieme per informare i cittadini con consigli antitruffa

MANTOVA Poste Italiane, impegnata da tempo nel sostenere la cultura della sicurezza e della prevenzione dai fenomeni di criminalità, si unisce alla Polizia Locale e al Comune di Mantova per promuovere l’iniziativa, finanziata dal Ministero dell’Interno, “Più informati. Più protetti”, una campagna anti truffa rivolta a tutti i cittadini. Fino a metà settembre, all’interno degli 8 uffici postali di Mantova verranno esposte le locandine con alcuni buoni consigli per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini. Le 12 regole vanno dalle modalità per effettuare acquisti online in sicurezza, all’utilizzo dei canali social e e-mail fino ai comportamenti nella vita quotidiana come prelevare contanti e non far entrare in casa sconosciuti. Il poster riporta i numeri utili da contattare in caso di sospetto di truffa.

A conferma della grande attenzione alla sicurezza sui servizi, Poste Italiane nella sezione dedicata alla sicurezza del sito poste.it, offre una serie di consigli e anche diversi video che spiegano fenomeni come lo smishing, il phishing e il vishing.