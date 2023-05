Basket Serie C – Junior Curtatone: Pablo Romero promosso da assistente a head coach

Curtatone Pablo Romero è il nuovo allenatore dello Junior Basket Curtatone, da poco promosso nella serie C Unica. Rileva Alberto Bortesi, del quale era assistente, le cui strade con il club del presidente Angelo Pinzi si sono divise dopo l’incontro che si è tenuto tra le parti martedì sera. La società dell’Eremo non ha quindi perso tempo per decidere a chi affidare la panchina per la prossima stagione. Romero conosce alla perfezione l’ambiente e potrà dunque continuare un lavoro tecnico ottimamente impostato. Il nuovo head coach ha 41 anni, è argentino, è allenatore Fiba ed è arrivato allo Junior nel 2021. Per quattro anni è stato nello staff delle nazionali giovanili del suo Paese, nel quale ha vinto anche il Torneo delle Regioni. Nelle prime due settimane di luglio (dal 3 al 7 e dal 10 al 14, ore 17.30-20.30) Romero terrà degli stage di “Sviluppo di tecnica individuale” dedicati a tutti gli atleti, dai nati nel 2012 ai professionisti (info: 3515157897).