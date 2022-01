Calcio Serie C – Mantova, preso il centrocampista Bruccini. Zappa e Zibert vanno alla Vibonese

Mantova Sul fronte mercato è stata una giornata molto movimentata. Il ds biancorosso Alessandro Battisti dalla serata di domenica era già a Milano, in attesa della maratona finale. Tanto lavoro, sia in entrata che in uscita. E iniziamo proprio da qui. Intorno alle 14.30, l’esterno Claudio Zappa è arrivato nella sede di viale Te per definire il passaggio alla Vibonese. In mattinata l’ultima sgambata al Martelli insieme a Urban Zibert, che ha rescisso e ha seguito il compagno nel club calabrese. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il club virgiliano è riuscito a chiudere con il centrocampista classe ‘86 Mirko Bruccini, in uscita dall’Alessandria, dov’era arrivato dopo 4 stagioni al Cosenza in Serie B. In carriera ha vestito anche le maglie di Cremonese e Reggiana in Prima Divisione. Ha giocato in passato anche nella Lucchese di Galderisi, che lo ritrova quindi nella sua avventura a Mantova. E’ probabile che a seguire la trattativa sia stato lo stesso allenatore biancorosso, che già al mattino, dopo la rifinitura, si è messo in contatto con il diesse e probabilmente anche con lo stesso giocatore. Per Bruccini tanta voglia di riscatto dopo una prima parte di stagione complicata, caratterizzata da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto al riposo forzato per diverso tempo. Fonti vicine al giocatore confermano l’ottimo stato di forma, verificato anche dal club biancorosso. Se la burocrazia lo consentirà, Bruccini potrebbe essere già convocato per la gara odierna. Altrimenti andrà in tribuna e svolgerà domani il primo allenamento. Per il Mantova è il terzo acquisto in questa finestra di mercato invernale, dopo Galligani e Monachello.