Vincenza e Angela, addio a due ultracentenarie mantovane

MANTOVA Si sono spente a poche ore di distanza l’una dall’altra due ultracentenarie mantovane, una residente nel capoluogo virgiliano e la seconda a Borgoforte di Borgo Virgilio. Due decane morte rispettivamente a 102 e 103 anni: Vincenza De Martino, vedova Lagana’ e Angela Soragna, vedova Zanchi. Nel primo caso ad annunciare il triste evento i figli Fortunato, Bruno, Angelo e Concetta, oltre a nipoti, nuora e parenti. Le esequie si terranno lunedì mattina partendo dalla casa funeraria di Mantova per la chiesa di San Luigi nel quartiere di Te Brunetti ove, alle 9,30, si terra la cerimonia funebre per poi proseguire per il tempio crematorio di Borgo Angeli. Ad annunciare invece la scomparsa di Angela Soragna i figli Anna e Franco. I suoi funerali si terranno martedì partendo dall’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per la chiesa parrocchiale di Borgoforte con inizio della funzione religiosa alle ore 10.30. Quindi si proseguirà per il cimitero locale.