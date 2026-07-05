Borseggiatori all’Eurospin traditi dalle telecamere

MANTOVA – Stava facendo la spesa e non si è accorta che qualcuno ha infilato la mano nella sua borsetta sfilando il portafogli. La vittima del furto è una donna di 55 anni, mentre i presunti autori del medesimo furto sono tre bulgari, un uomo di 38 anni e due donne di 36 e 45 anni, tutti di nazionalità bulgara. A identificare il terzetto sono stati i carabinieri di Mantova al termine di un’indagine su un borseggio avvenuto all’interno del supermercato Eurospin di via Bellonci lo scorso 11 giugno. La donna si era resa conto di essere stata derubata quando era arrivata alla cassa, e aveva subito chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto era così intervenuta una pattuglia della Radiomobile che aveva raccolto la denuncia della 55enne, quindi gli stessi avevano acquisito le immagini video delle telecamere di sorveglianza sia interne che esterne del supermercato. Nel frattempo i tre malviventi avevano usato la carta di credito che era nel portafogli della 55enne per fare tre acquisti per un importo complessivo di 140 euro. In tal modo, spendendo meno di 50 euro per volta, avevano evitato che venisse loro richiesto di digitare il codice pin della card. Gli indizi raccolti dai carabinieri hanno portato all’identificazione dei tre bulgari che sono stati quindi denunciati in concorso per furto con destrezza e utilizzo indebito di carta di credito.