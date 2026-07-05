Ubriachi, ai giardini Valentini senza documenti e uno con foglio di via: denunciati in due

MANTOVA . Tra le zone storicamente più calde della città c’è sicuramente quella dei giardini Valentini, anche se adombrata negli ultimi tempi da new entries quali piazza Cavallotti, i giardini Viola e piazza Broletto: segno che il degrado urbano ha guadagnato un bel po’ di terreno. Proprio sui giardini Valentini si è concentrata ultimamente l’attenzione della Polizia Locale di Mantova. i cui agenti hanno eseguito dei controlli finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto del degrado e alla prevenzione dell’illegalità nelle aree cittadine più frequentate, come disposto dal Comandante su input dell’Amministrazione. Nel pomeriggio dello scorso 29 giugno, durante un servizio di vigilanza all’interno dei giardini Valentini, gli agenti hanno individuato due cittadini di nazionalità indiana. I due bivaccavano nel parco in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche. Nel corso dell’accertamento, entrambi i soggetti si sono rifiutati ripetutamente di fornire le proprie generalità e di esibire un documento di identità valido. Di fronte al fermo rifiuto, gli operatori li hanno accompagnati prima presso il Comando di Viale Fiume e successivamente presso il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Mantova per sottoporli a fotosegnalamento. Le procedure hanno permesso di identificare i due uomini, che sono stati denunciati per il rifiuto di fornire le indicazioni sulla propria identità personale. I successivi accertamenti effettuati tramite la banca dati delle Forze di Polizia hanno fatto emergere una situazione ancora più grave. Uno dei due fermati era infatti destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Mantova, applicata recentemente dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato pertanto denunciato anche per la violazione della misura restrittiva a suo carico. L’intervento di lunedì scorso conferma l’importanza dell’attività di controllo svolta quotidianamente dalla Polizia Locale. La presenza costante nelle aree pubbliche contribuisce alla prevenzione dei reati, al rispetto delle misure giudiziarie e al mantenimento della sicurezza urbana.