Martedì a Palazzo Forti a Sabbioneta un laboratorio di Caviardage in biblioteca

SABBIONETA – Martedì alle 18.30 nella biblioteca comunale di Palazzo Forti si terrà “Poesie tra le righe”, laboratorio di Caviardage per adulti e ragazzi dai 12 anni, inserito nel progetto “L’Europa in biblioteca”.

L’incontro sarà condotto da Denise Zanichelli di Charta Coop e offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire e far emergere la poesia nascosta nelle pagine di vecchi libri, attraverso una tecnica creativa che trasforma le parole in strumenti di espressione personale e artistica. L’iniziativa è gratuita, ma prevede l’iscrizione obbligatoria.

Intanto la struttura si sta preparando per ospitare il BiblioSummer 2026, il doposcuola estivo rivolto agli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Il servizio si svolgerà dal 13 luglio al 4 settembre (con sospensione dal 10 al 23 agosto) e proporrà aiuto compiti, giochi, attività ricreative e letture, offrendo alle famiglie un importante supporto educativo durante il periodo estivo.

Il progetto è organizzato in moduli settimanali e si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 luglio, salvo esaurimento dei posti disponibili (tel. 0375-220359, op. biblioteca@comune.sabbioneta.mn.it).