Sabbioneta, oggi ultimo appuntamento con il mercatino dell’antiquariato

SABBIONETA – Si terrà oggi, prima della consueta pausa estiva di agosto, l’ultimo appuntamento con il mercatino dell’antiquariato di Sabbioneta, il tradizionale momento domenicale dedicato agli appassionati di antiquariato, modernariato e collezionismo in cerca di occasioni e pezzi speciali da aggiungere ai loro memorabilia.

Come di consueto, le bancarelle degli espositori troveranno spazio sotto i portici della galleria degli Antichi, in piazza Ducale, lungo via Vespasiano Gonzaga e nell’area davanti a Palazzo Giardino. I visitatori potranno passeggiare tra mobili, libri, stampe, ceramiche, oggetti d’epoca, curiosità e pezzi da collezione, con l’occasione di scoprire articoli ricercati o trovare qualche occasione interessante.

Dopo l’appuntamento odierno, il mercatino osserverà la tradizionale pausa di agosto per poi tornare a settembre.