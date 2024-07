Boss della tratta di immigrati arrestato in centro a Mantova: era ricercato dall’autorità giudiziaria del Marocco

MANTOVA La Squadra Mobile di Mantova, nella notte del 10 luglio 2024, al termine di un’attività info-investigativa condotta in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha tratto in arresto provvisorio ai fini estradizionali un cittadino marocchino, in esecuzione di un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Procura Generale del Re presso la Corte d’Appello di Casablanca, per i reati di immigrazione clandestina, commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale dedita al traffico di migranti.

In particolare, nel 2023, la Polizia della città di Meknes, ha smantellato una rete criminale dedita all’immigrazione clandestina dal Marocco all’Europa, attraverso la Turchia. Le indagini hanno rivelato che alcuni migranti marocchini provenienti dalla città di Moulay Driss Zerhoun (regione di Meknes) attraversavano clandestinamente le frontiere bulgare, passando per la Turchia. Il cittadino marocchino tratto in arresto da questa P.G. risulterebbe ai vertici di quella organizzazione criminale. Per il delitto in questione è prevista una pena massima di anni 20.

L’uomo, all’esito di ricerche esperite dalla Squadra Mobile in ambito provinciale, è stato rintracciato in un hotel del centro cittadino, tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione della Corte d’Appello di Brescia territorialmente competente.

L’arresto è stato convalidato e contestualmente è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in attesa della definizione della procedura estradizionale.