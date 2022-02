Calcio Prima Categoria – Rampani: “Sermide senza paura contro una Verolese in gran forma”

SERMIDE Vuole partire col piede giusto il Sermide, che riprende domenica prossima il proprio cammino in Prima Categoria. Domenica i biancazzurri della Bassa sono attesi dalla trasferta a Verolanuova, contro quella Verolese che solo due giorni fa ha battuto di misura il Porto nel recupero.

Il team di mister Paolo Rampani è a quota 14 punti, in piena lotta salvezza, staccato di quattro lunghezze dai bresciani. Nell’ultima sfida ufficiale, il Sermide aveva pareggiato 2-2 in casa contro il Castelverde.

«Finalmente si riparte dopo una lunga sosta – dice il tecnico sermidese -, ci aspetta una gara molto insidiosa contro la Verolese che ha una partita in più nelle gambe dopo il recupero vincente col Porto. I bresciani ci affronteranno molto carichi per batterci. All’andata fummo sconfitti per 3-1, faremo il possibile per riscattarci: sarà una lunga trasferta e speriamo che questo non influisca sul nostro rendimento. Nel girone di ritorno abbiamo il vantaggio di conoscere meglio il torneo e gli avversari: a dicembre in organico abbiamo inserito Dervishi e Zambelli per rafforzare l’attacco. Vogliamo fare bene nel ritorno per mantenere la categoria, i ragazzi hanno voglia di ripartire, sono in palla e daranno il massimo a cominciare da Verolanuova per far punti e muovere la classifica.

Il Sermide ha disputato di recente una amichevole contro i ferraresi dei X Martiri Porotto, team in vetta nel girone F della Prima categoria del Crer che ha prevalso per 2-0.