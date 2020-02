Castiglione, Agire attacca: “Sull’elettrodotto ancora nessun progetto”

CASTIGLIONE – l gruppo di minoranza Agire critica l’amministrazione comunale sulla gestione della pratica relativa all’elettrodotto: «Nell’incontro pubblico di poche settimane fa – afferma il capogruppo Nicola Ferrari – dedicato all’inquinamento elettromagnetico il sindaco ha comunicato che il Comune ha commissionato un progetto di fattibilità per eliminare l’elettrodotto che attraversa Castiglione. Il progetto di fattibilità dovrebbe rappresentare il primo investimento “serio e concreto” per accedere ai fondi e bandi per finanziare l’intervento. Di fronte alle dichiarazione rilasciate ci dispiace constatare che i fatti sono ben diversi dalla realtà: ad oggi non esiste un affidamento per un progetto di fattibilità né, di conseguenza, esiste il progetto di fattibilità stesso. Ci chiediamo se durante l’incontro pubblico il sindaco fosse a conoscenza dell’inesistenza del progetto ma soprattutto ci chiediamo quale sia la necessità di non darà informazioni corrette ai cittadini. E’ questo il rapporto diretto che l’amministrazione vuole costruire con i cittadini castiglionesi?”.