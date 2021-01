Calcio Serie D – Cristian Altinier lascia l’Arzignano destinazione Lentigione

MANTOVA È giunta ai titoli di coda l’avventura di Cristian Altinier all’Arzignano. L’indimenticato “bomberino”, ex capitano dell’Acm, lascia il club vicentino dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni, contrassegnata da qualche panchina di troppo e un solo gol all’attivo. Ma per Cristian si apre una nuova sfida, sempre in Serie D: sta per andare in porto il suo trasferimento al Lentigione, dove ritroverà alcuni ex compagni di viaggio ai tempi della Reggiana, tra i quali il ds Biagini.