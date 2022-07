Cade in monopattino elettrico e batte la testa: grave un 14enne

MANTOVA Un 14enne è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto dal monopattino elettrico ed avere battuto il capo al suolo. E’ successo oggi intorno alle 16.30 in via Matteotti all’incrocio con via Pescheria. Il giovane è stato soccorso sul posto dal 118 e trasportato in codice rosso (massima gravità) all’ospedale di Mantova. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge. Il ragazzino non avrebbe indossato il casco protettivo, obbligatorio per i minorenni che circolano sui monopattini elettrici.