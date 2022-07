Calcio Promozione – Bompieri: “Castellana più forte, mercato ok”

CASTEL GOFFREDO «Con il dg Alessandro Novellini mi aggiornerò la prossima settimana, ma le mosse sul mercato mi sembrano adeguate agli obiettivi che ci siamo prefissi».

Lo dice Bruno Bompieri, presidente onorario in pectore della Castellana, dopo che si è sostanzialmente chiusa (salvo occasioni last minute) la campagna acquisti della società biancazzurra. Un mercato che ha visto sicuramente protagonisti i goffredesi, che sono andati a pescare alcuni tra i migliori elementi del campionato di Promozione: dall’Ospitaletto campione infatti sono arrivati (ricordiamo i movimenti principali), elementi di spessore come l’attaccante Faye Pape (un vero top player della Promozione), il difensore Mauro Bonaccorsi e il mediano Pietro Pizza, gli ultimi due recentemente nel Mantovano con la maglia del Castiglione. Dal Suzzara è arrivato Marangi, dall’Asola il centravanti Favagrossa e dal Mantova l’esterno in quota Gjeci. Notizia last minute: anche il duttile centrocampista universale Derrick Gyamfi, che era in dubbio per motivi di lavoro, farà parte della rosa goffredese dell’anno prossimo, avendo dato la propria disponibilità.

«Volevamo tutti assieme i giusti rinforzi e mi sembra che sia stato fatto un buon lavoro da parte del dg e dallo staff – sottolinea Bompieri -. Noi favoriti? L’obiettivo era quello di allestire una formazione in grado di poter competere per il primo posto e mi pare che le condizioni ci siano, dopo parlerà il campo. Mi fido molto della conoscenza calcistica di Novellini, dal canto mio devo un po’ “riprendere la mano” sulla categoria, visto che manco da qualche anno nel mondo dilettantistico. So già però che gli elementi presi sono tra quelli più validi della categoria». Intanto sono stati fissati i test amichevoli della squadra di mister Alessandro Cobelli: si parte subito forte con un doppio confronto con squadre di Eccellenza. Il 13 agosto sfida alla Bedizzolese di Gianluca Manini, il 17 col Castiglione, il 20 agosto invece gara amichevole con il Porto di Prima, il 23 con la matricola, sempre della medesima categoria, la Rapid United.