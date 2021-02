Caduta sui viali e chiede i danni al Comune di Mantova

MANTOVA – Un tratto di strada sconnesso presente sul margine della carreggiata, non visibile e non segnalato. Questo è quanto una donna mantovana ha ritenuto all’origine di una rovinosa caduta in bicicletta. L’incidente era avvenuto in viale Oslavia, e per questa caduta, e per i danni patiti in seguito a quella, la cittadina mantovana ha chiamato in causa il Comune, che adesso dovrà affrontare il giudizio davanti al giudice di pace. Dal canto suo l’ente di via Roma risulta assicurato con la Unipol, e pertanto non dovrà affrontare costi, ma solo la costituzione in giudizio, per la quale ha dato incarico al legale avvocato Franco Giorgio Restani, anch’esso a carico della compagni assicuratrice.