Carabinieri Forestali: attivata la nuova stazione a Castiglione delle Stiviere

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE È stata attivata, con l’ assegnazione delle prime 3 unità di personale, con sede presso la compagnia omonima, la nuova stazione Carabinieri Forestali di Castiglione delle Stiviere. Si tratta del nuovo reparto dell’Arma dei Carabinieri preposto alla vigilanza sul rispetto delle normative poste a tutela dell’ ambiente e dell’ ecosistema, del paesaggio e del territorio in generale, con particolare riferimento a boschi, fauna e flora, filiera agroalimentare, acque, aree protette, incendi, nel territorio di Castiglione delle Stiviere e di altri 12 comuni dell’ Alto Mantovano occidentale. La stazione si aggiunge alle altre 2 già presenti in provincia di Mantova, quella del capoluogo e quella di Goito, coordinate tutte, nello svolgimento delle loro attività, dal Gruppo Carabinieri Forestale di Mantova. Con l’istituzione della stazione di Castiglione delle Stiviere, l’organizzazione forestale dell’Arma dei Carabinieri incrementa la capillarità dei propri reparti in provincia, garantendo, così, anche una maggiore tempestività ed efficacia sia per gli interventi di iniziativa che nella risposta alle istanze provenienti dalla cittadinanza e dalle istituzioni locali.