Cade in pista sul Migliaretto: 13enne finisce al Poma

MANTOVA – Un giovanissimo centauro è stato soccorso ier pomeriggio sulla pista da motocoross del Migliaretto dopo che è rimasto coinvolto in una caduta. Si tratta di un 13enne che stava facendo dei giri di prova, ieri intorno alle 14. Il personale di un’ambulanza della Croce Verde ha provveduto a prestargli i primi soccorsi in pista e lo ha quindi trasportato all’ospedale di Mantova dove è stato accolto nel reparto di pronto soccorso pediatrico in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.