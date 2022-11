Festa di compleanno a Castiglione si trasforma in rissa: in tre finiscono all’ospedale

CASTIGLIONE – Era iniziata come una normale festa di compleanno per bambini ma i festeggiamenti hanno visto un epilogo non preventivato: in tarda serata, infatti, e forse con la complicità di qualche bicchiere di troppo, un gruppetto di adulti ha finito la serata con una rissa. La festa si conlcudeva così con l’intervento dei carabinieri ed il trasferimento dei tre contendenti all’ospedale San Pellegrino. Da vedere se scatteranno eventuali querele di parte.

Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando nel quartiere Cinque Continenti di Castiglione delle Stiviere veniva richiesto l’intervento dei carabinieri e della polizia locale e del 118 allertati da alcuni residenti allarmati dalla rissa scoppiata in strada tra quattro persone. Divisi i contendenti i militari riuscivano così e separare i contendenti ed a ricostruire quanto successo poco prima.

I quattro, come ricostruito dagli agenti, erano ospiti in una casa del cartiere per festeggiare il compleanno del figlio di uno di questi, di appena dieci anni. Festa che sarebbe trascorsa senza particolari problemi se non fosse che in tarda serata qualcosa è andato storto e quella che doveva essere un’occasione di festa e divertimento si trasformava in un pretesto per far scoppiare un diverbio poi sfociato in una violenta rissa con i quattro contendenti che se le davano di santa ragione.

Sconosciuti i motivi che portavano allo scoppio della rissa anche se pare che i quattro avessero bevuto qualche bicchiere di troppo: forse proprio questo avrebbe acceso gli animi fino allo scoppio del violento alterco che, dopo alcune battute nell’abitazione, si spostava per strada dove i contendenti si prendevano a botte, Proprio tre di questi – due uomini di 38 e 40 anni – ed una donna di 38 anni, venivano portati all’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere per essere medicati in seguito alle botte ricevute. Nessuno di loro si sarebbe, comunque, procurato gravi ferite.