Caldo record a Mantova: aperti i Cold Spot 7 giorni su 7 contro malori e solitudine

MANTOVA In considerazione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione e con l’obiettivo di prevenire la saturazione dei pronto soccorso durante il periodo estivo, le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) hanno attivato i Cold Spot, spazi climatizzati ospitati prevalentemente nelle Case di Comunità.

I Cold Spot sono ambienti dotati di personale sanitario dedicato, nei quali è possibile ricevere una prima valutazione clinica e un orientamento ai servizi più appropriati. Il servizio è rivolto in particolare alle persone più vulnerabili agli effetti delle alte temperature: anziani, persone con patologie croniche, bambini e altri soggetti fragili.

L’accesso ai Cold Spot è possibile tramite invio da parte del servizio 116.117 (Continuità Assistenziale), con accesso diretto senza appuntamento oppure attraverso l’invio da parte dei medici di Assistenza Primaria, secondo modalità organizzative coerenti con l’apertura del servizio. L’attività è garantita sette giorni su sette.

Il Cold Spot di ASST Mantova è attivo nella Casa di Comunità di Mantova in Viale Albertoni, 1 (palazzina 10, piano terra) con orario 8.00–20.00.