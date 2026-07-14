Calcio Promozione – Mister Nizzola e il nuovo corso Dinamo: “Umiltà, lavoro e massimo impegno”

Gonzaga La Dinamo è pronta a vivere la sua prima stagione in Promozione e lo farà come è noto con Riccardo Nizzola in panchina, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Matteo Melara dopo la brillante cavalcata di un biennio culminata con il doppio salto dalla Seconda Categoria alla Promozione appunto. Il nuovo tecnico biancorosso non si lascia però trascinare da facili entusiasmi e preferisce affrontare la nuova avventura con equilibrio e concretezza, senza fissare traguardi ambiziosi ma puntando soprattutto sulla crescita del gruppo. «In questo momento posso soltanto dire che cercheremo di disputare un buon campionato – afferma mister Nizzola -. Ai ragazzi chiederò di allenarsi sempre con il massimo dell’impegno, perché il lavoro quotidiano sarà determinante per affrontare una categoria impegnativa come la Promozione».

Nel frattempo il direttore sportivo Alessandro Capelli ha lavorato per consegnare al nuovo allenatore una rosa competitiva, cercando di dare continuità al progetto tecnico. La società, unica rimasta nel panorama gonzaghese a livello dilettantistico, ha infatti confermato gran parte dell’organico protagonista della vittoria dei play off di Prima Categoria, intervenendo con innesti mirati. Sono arrivati, tra gli altri, il bomber Kamal Boukaroua, i centrocampisti Andrea Pini, Alessio Bottazzi, l’esterno Bonini, i giovani Gandini e Flori, mentre hanno salutato due elementi di grande esperienza come gli attaccanti Buzzi e Anoir Eddaoudi. «La conferma di gran parte dei giocatori che hanno conquistato la Promozione è un aspetto molto importante – prosegue mister Nizzola -. I nuovi innesti rispondono alle caratteristiche che cercavamo e siamo soddisfatti del lavoro svolto dalla società. È chiaro che il mercato può ancora riservare qualche opportunità: quando iniziano le preparazioni capita che qualche giocatore trovi poco spazio e diventi disponibile. Per il momento, però, siamo concentrati sul gruppo che abbiamo a disposizione». Il tecnico biancorosso è consapevole delle difficoltà che attendono la Dinamo. «Il girone di Promozione è tradizionalmente di ottimo livello e ogni domenica bisogna farsi trovare pronti. Serviranno intensità, spirito di sacrificio e continuità negli allenamenti: sono queste le basi sulle quali costruire il nostro campionato». La preparazione scatterà il 7 agosto. Prima dell’esordio ufficiale in Coppa sono già state fissate tre amichevoli, contro Marmirolo, Luzzara e Poggese, test che saranno utili per verificare la condizione della squadra e accelerare l’inserimento dei nuovi arrivati in vista dell’inizio della stagione.