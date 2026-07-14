Calcio 2a Categoria – Atletico Castiglione, Vaccari rilancia: “Vogliamo fare un altro passo avanti”

Castiglione Mister Luca Vaccari (in foto) è stato confermato alla guida dell’Atletico, che anche nella prossima stagione sarà impegnato nel campionato di Seconda Categoria. Il tecnico guarda con fiducia al nuovo percorso, con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nell’ultimo torneo in cui la squadra rossoblù ha raggiunto il secondo turno dei play off, eliminata dalla Villimpentese con il gol del pari subito in pieno recupero. «Mi fa molto piacere che la Villimpentese sia stata ripescata e possa disputare la Prima Categoria – afferma Vaccari -. Per quanto ci riguarda, dopo il buon campionato disputato è naturale ripartire con ambizioni rinnovate. Vogliamo fare meglio, anche se non sarà semplice. Abbiamo svolto un’ottima campagna acquisti e l’organico offre ampie garanzie, ma il giudizio arriverà dal campo. Inoltre molte avversarie si sono rinforzate, perciò serviranno umiltà e continuità».

La preparazione inizierà il 17 agosto, con presentazione della squadra il 5. In programma le amichevoli col Pozzolengo il 21 e col Casalromano il 24.