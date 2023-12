Cambio al vertice di Asst: il sindaco di Mantova ringrazia Mara Azzi e dà il benvenuto a Anna Gerola

MANTOVA Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi è intervenuto oggi, venerdì 29 dicembre, commentando il cambio al vertice della Asst: “Come sindaco voglio ringraziare la dottoressa Mara Azzi per lo straordinario lavoro svolto alla guida dell’azienda ospedaliera mantovana. In questi anni, pur dentro un quadro regionale e nazionale molto complesso, in primis per la carenza di personale medico e infermieristico, il nostro ospedale è cresciuto raggiungendo obiettivi nemmeno tentati precedentemente. Mi riferisco alla dotazione di strumentazioni attese da un decennio, come la nuova risonanza e, in particolare alla Neurochirurgia che ha consentito di ottenere il Dea di secondo livello, fino alla definizione della struttura complessa di ematologia che auspico proceda con la nomina del nuovo primario.

Tutti gli amministratori, a prescindere dalla appartenenza politica, hanno potuto trovare nella dottoressa Azzi una interlocutrice certa e unicamente interessata al rafforzamento della sanità pubblica mantovana. Il nostro territorio, i cittadini mantovani, hanno bisogno che l’ambizione a crescere, a migliorare i servizi, garantendo davvero il principio universalistico della sanità pubblica continui e si rafforzi.

Con questo auspicio e con la massima collaborazione istituzionale auguro alla dottoressa Anna Gerola buon lavoro, certo che troverà in tutti i sindaci la medesima disponibilità”.