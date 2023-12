Oltrepò – Niente fondi per la Po.Pe. Il Pd attacca la Regione

Oltrepò «Per la Poggio-Pegognaga un silenzio assordante della Regione, confermato anche dalla bocciatura all’emendamento con cui speravo potessero essere messi in campo i fondi residui per completare il terzo lotto»: duro attacco all’amministrazione regionale da parte del consigliere del Partito Democratico Marco Carra, che si è visto respingere l’emendamento con cui chiedeva a Palazzo Lombardia di stanziare 2,5 milioni per completare il finanziamento del terzo lotto della Po.Pe., in sostanza la tangenziale di Quistello, tenendo conto – aggiunge – che ancora non è stato redatto nemmeno il progetto del 4° lotto, ovvero il tratto che da San Giovanni del Dosso arriva fino a Poggio Rusco.

«La bocciatura del mio emendamento al bilancio regionale sulla Po.Pe è un fatto piuttosto grave che mette in rilievo le parole vuote spese dalla destra nel territorio del Destra Secchia – tuona Carra – Se la previsione di spesa iniziale per il terzo lotto è passata da 7,5 a 10 milioni, auspico che tali fondi vengano individuati quanto prima. Sia per superare lo stallo che, per ora, vede il terzo lotto terminare vergognosamente in aperta campagna, sia per garantire un collegamento veloce di un’ampia zona del Destra Secchia al casello autostradale di Pegognaga. Per ora, dopo tante parole da parte della Destra locale, su quest’opera c’è solo silenzio».