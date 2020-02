Basket serie A2 f – Botticelli: “MantovAgricoltura, vietato sbagliare col Ponzano Veneto”

MANTOVA Il Dlf è terra di conquista nel ritorno del girone Nord: su quattro confronti disputati davanti al proprio pubblico, il MantovAgricoltura San Giorgio ha incassato altrettante sconfitte contro Udine, Moncalieri, Fassi Albino e sabato San Gabriele Milano: gli ultimi due passi falsi sono consecutivi.

Il quintetto di Stefano Botticelli resta fermo a quota 14, e sabato lo attende a Ponzano Veneto (20.30) il confronto con le trevigiane di coach Zanco.

«Le quattro battute d’arresto sono maturate in maniera differente l’una dall’altra – spiega l’allenatore Botticelli – Moncalieri è la capolista, mentre le altre tre sfide erano sulla carta più abbordabili. Se avessimo piegato Udine e Albino, le avremmo raggiunte in classifica e se fosse maturato il successo sul San Gabriele, ci saremmo portati a due lunghezze. Sabato siamo riusciti a recuperare lo svantaggio, portandoci anche a -7 da loro. E’ logico che quando insegui, spendi tante energie sul piano fisico e sul piano mentale. Le gare alla portata vanno affrontate sempre col coltello fra i denti. La settimana che ha preceduto la partita col San Gabriele è stata parecchio travagliata per gli allenamenti e non eravamo mai al completo: resta il rammarico perchè ci mancano dei punti, però è anche vero che al Dlf ci alleniamo poco. In campo esterno nel ritorno abbiamo fatto bottino pieno a Sarcedo e Villafranca. In trasferta giochiamo con più tranquillità e con più serenità. Col Ponzano Veneto è uno scontro diretto e proveremo a imporci per portare a sei le lunghezze di vantaggio su di loro. Determinante sarà il gioco di squadra, la forza del collettivo ed essere sempre attenti in difesa. Dobbiamo commettere meno errori possibile per non concedere spazi e vantaggi alle avversarie. Queste le nostre armi».