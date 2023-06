Il Berlusconi “mantovano”. A Moglia trovò una moglie

MANTOVA A Mantova Silvio Berlusconi non è mai venuto in veste di leader politico, sebbene proprio con Mantova avesse avuto un legame decisivo nella propria vita. La sua prima moglie, che i rotocalchi dànno di La Spezia, in realtà è nata a Moglia, dove ancora vivono alcuni suoi rami di parentela.

Per le cronache “rosa” si chiama Carla Elvira Lucia dall’Oglio ed è nata il 12 settembre 1940. Aveva 24 anni quando ha incontrato il Cavaliere, si narra, a una fermata del tram, vicino la stazione Centrale di Milano.

Dopo un breve fidanzamento, i due si sono sposati nel 1965. Un anno dopo, l’arrivo della primogenita Marina, mentre nel 1969 è nato Pier Silvio. Il loro matrimonio è durato vent’anni: nel 1985 Carla e l’imprenditore si separano, e a dare credito ai rumor e al gossip a determinare la fine del matrimonio sarebbe stato l’arrivo dell’attrice Veronica Lario, che il Cavaliere aveva conosciuto qualche tempo prima a teatro. Dopo la separazione Carla ha deciso di trasferirsi in un appartamento in via Alciati 7 a Milano e, nel frattempo, ha sempre viaggiato in Gran Bretagna soggiornando lì per tanto tempo, ma sempre fuggendo il clamore mediatico, distante dai riflettori, e mantenendo un forte legame con i figli e un buon rapporto con l’ex marito. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2009, quando accompagnò Marina alla cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Milano.