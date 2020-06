Campo canoa: quasi ultimata la foresteria per atleti. Ma la struttura sarà aperta a tutti

MANTOVA Stanno arrivando a conclusione i lavori della foresteria di Campo Canoa. Per metà luglio infatti la nuova struttura sarà pronta a ospitare gli atleti. I lavori in corso riguardano oramai le finiture, e in particolare quelle relative all’impiantistica, alla sala riunioni e al punto di ristoro che sarà aperto anche ai cittadini.

Nel mese di giugno si proseguirà con l’ultimazione delle parti esterne e le tinteggiature. La foresteria è stata finanziata con 1 milione di euro messo a disposizione dal fondo “Sport e Periferie”, istituito dal governo e promosso dal Coni per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti in particolare al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità principale il potenziamento dell’agonismo e lo sviluppo della relativa cultura sportiva.

«Si tratta – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli – di un’opera pubblica di grande interesse. L’inserimento nel contesto del Campo Canoa, la vicinanza al centro storico e ai collegamenti ciclabili, nonché al parcheggio che stiamo ampliando danno a questa foresteria un grande potenziale sia per quanto riguarda l’ospitalità degli sportivi, sia per una possibile fruizione da parte di turisti e cittadini».

Il progetto prevede la realizzazione di 32 posti letto per atleti, nonché cucina e sala da pranzo. La struttura ha la caratteristica di essere ipogea, ovvero le stanze sono ricavate nel rilevato arginale di collegamento con la strada. Un’opera importante, non solo per lo sport ma anche per la città.