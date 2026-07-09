Cano, aumenta la quota per i nuovi ingressi

MANTOVA Una misura di contenimento, che però fa anche i conti con i registri contabili: le quote di accesso alla Canottieri cresceranno di qualche “centana”. Ma il tutto rientra, come spiega il presidente (presto riconfermato) Raffaele Zancuoghi, in un disegno contabile. I soci della Mincio stanno aumentando dopo il crollo del periodo Covid che li vide scendere da 7.500 a 6.500, Un crollo che non faceva i conti con i costi fissi che mandavano in sofferenza la società.

Il precedente Cda, in ragione di questo, aveva abbassato da 2.800 a 2.400 euro le quote di ingressi dei nuovi soci. «Noi per la valorizzazione della Cano abbiamo invertito il trend, anche in ragione degli aumenti di nuovi soci di circa 100 unità all’anno», spiega Zancuoghi.

A fine 2025, la società conteggiava 6.984 associati. Ma già oggi la Cano è molto frequentata. E in assemblea è emersa la necessità di rallentare in qualche modo l’ingresso dei nuovi soci, oltre che degli “ospiti”; restrizione che già sarà attiva da domenica 12 luglio bloccando l’ingresso serale della domenica.

«Ma noi per statuto non possiamo limitare nuovi soci – sottolinea Zancuoghi –. Importante sarà mantenere equilibrio fra nuove entrate e uscite». Da qui quindi, dal prossimo anno, l’assemblea voterà l’aumento delle quote ai nuovi soci intorno ai 2.800 o 3.000 euro. Rimarranno invece stabili le quote annuali, salvo adeguamenti Istat.