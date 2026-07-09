Prende a sberle uno spettatore al concerto in piazza, fermata una fan

Mantova Martedì, durante il concerto dei Pet Shop Boys in una piazza Sordello gremita, la serata ha vissuto un episodio tanto improvviso quanto violento nelle prime file. Una ragazza cilena, seduta proprio sotto al palcoscenico, si è alzata in piedi subito all’inizio dello spettacolo, oscurando la visuale di chi le stava dietro e attirando proteste sempre più insistenti. Il signore accanto a lei, come altri spettatori, l’ha invitata con tono civile a sedersi, ma la giovane – visibilmente alticcia – ha reagito in modo del tutto inatteso: gli ha sferrato un paio di pugni in pieno volto, colpendolo con tale forza da provocargli una ferita allo zigomo. L’aggressione ha lasciato attoniti i presenti, che hanno richiamato immediatamente gli steward. Il personale di sicurezza è intervenuto in pochi secondi, bloccando la ragazza e allontanandola dalla platea mentre il concerto proseguiva. Nel frattempo sono state allertate le forze dell’ordine, che l’hanno presa in consegna e accompagnata in Questura per l’identificazione e gli accertamenti. La giovane ha finito per ascoltare il resto del concerto da lì, mentre gli agenti procedevano con le verifiche del caso. L’uomo ferito è stato soccorso, mentre tra il pubblico è rimasto lo sconcerto per un episodio che ha turbato una serata di musica e festa nel cuore della città.