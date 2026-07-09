Calcio Serie B – Assemblea di Lega: lanciato pacchetto tv per una partita in chiaro. E Piccoli resta nel Consiglio

MILANO Si è svolta ieri a Milano l’Assemblea della Lega Serie B. Tra le novità, la predisposizione di un pacchetto audiovisivo per la trasmissione di una partita in chiaro per ogni giornata di campionato. Vediamo quale emittente mostrerà interesse. Sono state confermate le date di inizio e fine del prossimo campionato: rispettivamente 22 agosto (con eventuali anticipi il 21) e il weekend tra il 14 e il 16 maggio. Invariato anche il meccanismo di play off e play out. Confermati pure gli stop durante le soste per le nazionali: dal 21 settembre al 6 ottobre (due weekend senza campionato, e si riprende con un turno infrasettimanale), dal 9 al 17 novembre, dal 22 al 30 marzo. Anche nella prossima stagione è previsto il boxing day, ovvero il turno del 26 dicembre. Il calendario del campionato verrà svelato mercoledì 22 luglio ad Ascoli Piceno.

Tornando all’Assemblea di ieri, è stato ricostituito il Consiglio Direttivo alla luce della decadenza dei membri. I nuovi consiglieri eletti sono: Rebecca Corsi (vicepresidente e ad dell’Empoli), Carlo Costa (vicepresidente del Sudtirol), Francesco Dini (presidente della Cremonese) e Carlo Rivetti (presidente del Modena), che si vanno ad aggiungere al presidente del Mantova Filippo Piccoli, a quello del Catanzaro Floriano Noto e ai consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori. Eletto anche il nuovo vicepresidente nella figura di Floriano Noto.