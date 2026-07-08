Calcio Seconda Categoria – Entusiasmo Acqua. Il ds Scalari: “Puntiamo ai play off”

ACQUANEGRA Ripartire dai risultati dell’ultima stagione e provare ad alzare l’asticella. È questa la linea dell’Acquanegra, che si prepara al prossimo campionato di Seconda categoria con la conferma di Carlo Danieli in panchina e una rosa rinforzata dal mercato estivo. «Siamo reduci da una stagione positiva – spiega il direttore sportivo Alessandro Scalari (foto) –. Abbiamo disputato il campionato nel girone cremonese, raggiungendo i play off, dove siamo stati sconfitti 3-2 dal Pescarolo. Resta comunque la soddisfazione per il percorso compiuto». Ora l’obiettivo è fare un passo avanti. «Ripartiamo con entusiasmo e con la convinzione di aver costruito una squadra competitiva. La campagna acquisti ci soddisfa pienamente: siamo riusciti a portare a casa tutti i giocatori che avevamo individuato. Il traguardo minimo sono i play off, ma se riusciremo a inserirci nella corsa per il primo posto tanto meglio». La preparazione scatterà il 17 agosto, mentre la presentazione ufficiale della squadra è in programma venerdì 24 luglio, primo appuntamento della nuova stagione.