Ciclismo su pista – Maria Acuti vince l’oro agli Europei Juniores! Trionfo azzurro nell’inseguimento a squadre

COTTBUS (Germania) Maria Acuti della Biesse Carrera ha conquistato ieri pomeriggio sulla pista Cottbus il titolo di campionessa europea Juniores per quel che concerne la specialità dell’inseguimento a squadre. Sin dal momento delle qualificazioni il quartetto azzurro scelto dal Ct Marco Villa aveva mostrato un grado di preparazione e di sincronismo che lasciava ben sperare. Ieri mattina Maria Acuti, Elisa Bianchi, Linda Rapporti e Matilde Rossignoli (con Azzurra Ballan nelle qualifiche) hanno dato il massimo per conquistare contro la Germania il pass per la finalissima. Obiettivo centrato con una prova di carattere. Nel pomeriggio sono scese in pista contro il quartetto del Belgio, che nelle qualifiche aveva fatto registrare il miglior tempo lungo i 4 km del percorso. Sin dalle prime pedalate Acuti e compagne hanno messo in mostra una grinta eccezionale e anche se le avversarie le hanno tenute sulla corda sino alla fine, sono riuscite a vincere. Con il tempo di 4’40’’305 hanno avuto la meglio sul Belgio (4’42’’569), imponendosi grazie a una condotta di gara regolare e a cambi perfetti. A completare il podio la Germania, che ha superato la Spagna nella finale per il bronzo. Per la giovane atleta di Ostiglia si tratta di una stagione da incorniciare visto che prima della medaglia d’oro e del titolo di campionessa europea aveva posto sul suo biglietto da visita altri titoli prestigiosi. «Siamo tutte molto contente – afferma Maria – non ci crediamo ancora, per me è un titolo che vale tantissimo. Nelle qualifiche abbiamo avuto il secondo tempo, ma avevamo commesso diversi errori e il divario cronometrico era stato abbastanza netto. Sapevamo di dover migliorare tante cose in finale. Abbiamo gestito molto bene la gara, rimanendo sempre in tabella». Stamane torna in pista nell’inseguimento individuale. Nel caso dovesse riuscire a centrare la qualificazione, nel pomeriggio dovrà affrontare le semifinali e a seguire le finali. Parlando sempre della pista, va ricordato che martedì sera sul velodromo di Fiorenzuola si sono messi in luce gli Allievi del Mincio Chiese. Nella corsa a punti Nicolò Belli si è piazzato al 2° posto e Mattia Crovetti al 4°, mentre nella velocità Belli sempre 2° e Crovetti 7°. Agonismo a parte, il ciclismo mantovano esulta anche per un altro riconoscimento ottenuto da un giornalista di fama nazionale quale Marco Pastonesi, che più volte ha testimoniato il suo sapere nell’ambito delle due ruote in vari incontri sul nostro territorio. Il suo libro “Strade nere”, presentato in anteprima a Viadana nello scorso autunno, nell’ambito del Festival del Libro e della Cultura Sportiva, è uno dei 6 finalisti del famoso Premio Bancarella che sarà assegnato a Pontremoli (Ms) il prossimo 12 settembre 2026.