“Nuvolari”: sport, ma non solo sport

Mantova Non si tratta solo di una struttura sportiva, ma di un’ambientazione utile allo sport, senz’altro, ma anche a famiglie e associazioni, e a tutti coloro che vorranno combinare le opportunità di Bosco Virgiliano, campo “Nuvolari”, e in futuro anche Migliaretto. Così l’assessore allo sport Stefano Simonazzi interviene sulla interrogazione presentata da Pier Luigi Baschieri (Fi) circa i ritardi operativi della Club House del campo sportivo, mai entrata in servizio come caffetteria o ristorante.

A marzo, spiega Simonazzi, il gestore ha preso in carico anche la parte realizzata con i fondi del Pnrr. «Non parliamo quindi solo della Club House, ma di un complesso più ampio che comprende anche i due campi da paddle e le aree attrezzate per calisthenics e ping pong: tutte strutture oggi perfettamente funzionanti, e che grazie all’accordo di collaborazione col Tennis club sono sede di tornei e attività che hanno portato atleti e famiglie al campo scuola».

Già, anche famiglie. La Club House, rimarca Simonazzi, «non è utilizzata come magazzino. Con le risorse del quadro economico del progetto abbiamo già dotato la struttura di arredi per riunioni e momenti di aggregazione: tavoli, sedie, puff. Proprio grazie a questi arredi ha già ospitato riunioni e eventi con le società, e feste di compleanno, convegni, presentazioni medico-sportive. È uno spazio vivo, non un luogo chiuso».

Per completare l’offerta, dice Simonazzi, manca l’allestimento del bar con piccola ristorazione. «Anche su questo c’è un percorso chiaro e condiviso col gestore. Le spese di allestimento sono interamente a carico suo e non possono essere realizzate in pochi giorni. Prevedo entro l’autunno. Il complesso “Nuvolari” è classificato dal Comune tra gli impianti senza rilevanza economica e questo richiede tempi, programmazione e investimenti calibrati. Tutti gli interventi che stiamo portando avanti vanno in un’unica direzione: aiutare l’equilibrio finanziario di questi impianti e renderli sempre più sostenibili. L’obiettivo comune deve rimanere offrire alla città impianti sempre più funzionali, accoglienti e sostenibili, a servizio delle società», conclude l’assessore.