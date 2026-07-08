MantovaMusica raddoppia l’appuntamento serale con due imperdibili concerti infrasettimanali che spaziano dal jazz americano alla grande musica cameristica e contemporanea. La stagione si prepara a vivere un doppio appuntamento di grande fascino, offrendo al pubblico due serate consecutive in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, giovedì 9 evenerdì 10 luglio 2026.

Si parte giovedì 9 luglio alle ore 21.00 nella splendida cornice delle Pescherie di Giulio Romano con la rassegna “MM Le bellezze ritrovate“. Protagonisti della serata saranno “The Stablemates“, un affiatato quartetto nato nelle aule del Conservatorio Campiani di Mantova e composto da Elia Sassi (sax contralto), Riccardo Zanni (chitarra elettrica), Enea Negri (contrabbasso) ed Edoardo Colombo (batteria). La formazione proporrà un viaggio sonoro interamente dedicato al jazz americano, unendo l’energia e la tradizione d’oltreoceano all’acustica intima di un luogo storico unico.

Il giorno successivo, venerdì 10 luglio sempre alle ore 21.00, l’atmosfera si sposta nella monumentale Loggia di Davide a Palazzo Te per l’appuntamento “MM Eterotopie / Inventare la musica“. L’evento, dal titolo “Sublimi Passioni” e realizzato in collaborazione con la Fondazione Palazzo Te, vedrà sul palco Icarus Ensemble con il baritono Giacomo Pieracci, sotto la direzione di Tommaso Ussardi. Il programma della serata si preannuncia straordinario, sospeso tra tradizione, riscrittura e contemporaneità. Accanto a capisaldi del repertorio come l’intima Elégie di Francis Poulenc e una selezione dal celebre ciclo liederistico Dichterliebe (Amore di poeta) di Robert Schumann, la serata esplorerà la rilettura del passato: dall’antico rielaborato da Georg Friedrich Haas in Tria ex uno (sestetto da Josquin Desprez) fino al Quaderno di traduzioni di Gabrio Taglietti, ispirato al Libre Vermell de Montserrat. Il momento più atteso sarà la prima esecuzione assoluta dei Madrigali della rosa di Mauro Montalbetti, brano per baritono ed ensemble composto nel 2025 su poesie di Fabio Pusterla.

Due notti d’estate in cui la grande musica e il patrimonio storico di Mantova si fondono in un unico, straordinario percorso culturale.

Per ogni concerto, ingresso con biglietto: intero 12 euro / ridotto 8 euro

riduzioni: Associazione Amici di Palazzo Te – Soci Touring Club – Soci Unci – Possessori Supercard Cultura – Soci Vivo Teatro – Associazione Diabolus in Musica

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni su tutti i concerti della stagione: email info@mantovamusica.com – tel. 388 5670997 (mercoledì 15.30 – 18.00; giovedì/venerdì/sabato 10.00 – 12.30) – Whatsapp 388 5670997 (Indicare il proprio nome e cognome e il numero dei posti desiderati) – Prevendita online: www.mantovamusica.com