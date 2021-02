Carnevale al mercato contadino

MANTOVA Un messaggio di speranza e di leggerezza in un momento di difficoltà. E’ quello che vuol lanciare il mercato contadino di Borgochiesanuova dove non si rinuncia alle tradizioni e sabato 13 febbraio dalle 7.30 alle 13.00 si festeggerà il Carnevale.

Colori, allegria e divertimento: saranno questi gli ingredienti. Ad accogliere i clienti,infatti, ci saranno i produttori con dei costumi molto particolari.

A causa covid, non si potranno fare degustazioni o iniziative per i più piccoli, ma aspettiamo ugualmente i bambini in maschera, per colorare questo fine settimana di febbraio.

Non mancheranno i dolci tipici della tradizione contadina per il periodo di carnevale, che si potranno trovare nei gazebo delle diverse aziende.

Il mercato contadino è un luogo dove si sta bene e non si fa “semplicemente” la spesa, con questa iniziativa speriamo di “strappare un sorriso” a chi verrà al mercato!