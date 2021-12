Rugby giovanile – L’Under 17 del Chiese chiude l’anno in bellezza

CASALMORO Nel weekend si è tenuto un concentramento a Ospitaletto che ha visto in campo le U13 di Calvisano, Franciacorta, Desenzano-Rugby del Chiese e Bassa Bresciana. Le condizioni atmosferiche impervie hanno reso le partite un po’ complicate, ma tutte le squadre come sempre hanno dato il meglio. Si sono visti ottimi miglioramenti, soprattutto nelle ragazze che si sono distinte in tutte le squadre, mostrando grinta, tenacia e spirito di squadra. Bella vittoria dell’U17 a Desenzano. Entusiasmante fine d’anno per la formazione mantovana-bresciana, in campo contro la Polisportiva Rugbio nell’ultimo incontro di campionato. La partita, disputata nella sede del Rugby Desenzano a celebrazione dell’ottimo rapporto di collaborazione instaurato tra i due club, ha visto il totale dominio del Chiese, che ha chiuso l’incontro con una vittoria per 62 a 5. Notevole il gioco espresso, con qualità nelle azioni al largo e fasi statiche solide e avanzanti. Soddisfatto il tecnico Evoldi: «Chiudiamo una prima parte di stagione con una prestazione che ci dà fiducia e energia per continuare a crescere. I ragazzi stanno finalmente prendendo coscienza del proprio potenziale e delle proprie qualità. Ho la fortuna di gestire un gruppo di giocatori e di famiglie con valori umani molto importanti, e questo si riflette nell’impegno in campo. Insieme ai miei colleghi Ravazzolo e Rubes, che ringrazio per l’ottimo lavoro che svolgono, abbiamo ancora molte idee e progetti in cantiere. Nel 2022 ci divertiremo».