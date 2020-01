Rodigo, Polizia locale sempre più vicina ai cittadini: potenziate le attività

RODIGO Il tema della sicurezza, affrontato in tutte le sue sfaccettare, ancora una volta è tra i principali obiettivi a cui punta l’amministrazione comunale di Rodigo.

Un impegno che grazie al paziente e puntuale lavoro compiuto sul territorio dal corpo di polizia locale, sta dando risultati di un certo rilievo. Obiettivi, quelli conseguiti nel 2019, che sono stati illustrati ieri mattina in sala consigliare con orgoglio e soddisfazione tanto dal sindaco Gianni Grassi, che per l’occasione aveva al suo fianco il vice, Luciano Chiminazzo, e gli assessori Marco Zen e Simona Ometto, quanto dal comandante Andrea Pollini, pure lui affiancato dal sovrintendente Luca Bettini e dagli agenti scelti, Antonio Raimondo e Andrea Tencani.

«Come amministrazione – ha ribadito il primo cittadino rodighese – siamo soddisfatti dei risultati conseguiti e per questo riteniamo doveroso ringraziare tutto il gruppo degli agenti della polizia locale, dal comandante ai suoi collaboratori compreso anche l’agente scelto Mariangela Amato che è rimasta con noi sino alla fine dello scorso anno. Un grazie lo devo anche a tutte le altre forze dell’ordine e alla Prefettura che sono sempre al nostro fianco. Abbiamo pensato di illustrare questo importante lavoro proprio a ridosso della tradizionale ricorrenza di S. Sebastiano, patrono degli agenti della polizia locale. Domani (oggi n.d.r.), infatti, alle 11 nella chiesa parrocchiale di Rodigo sarà celebrata la Santa Messa in onore del santo alla quale parteciperanno, ovviamente, tutti i componenti il nostro corpo di polizia locale».

Un report, quello presentato importante ma non solo per i numeri: «il primo dato che mi preme sottolineare – spiega il comandante Pollini – è quello relativo al rapporto di fiducia che siamo riusciti ad instaurare con i cittadini. Sul piano operativo ringrazio i miei collaboratori per l’impegno e la qualità del lavoro svolto. Pensiamo di aver fatto comprendere alla comunità rodighese quanto noi e l’amministrazione comunale stiamo facendo per garantire al cittadino la sicurezza che va cercando».

Tra i dati illustrati l’attenzione maggiore è stati rivolta a quel che riguarda il controllo del territorio e sicurezza urbana; in sintesi 3 ordini di allontanamento “Daspo Urbano” per accattonaggio, previsto dal decreto sicurezza; 14 sopralluoghi con conseguenti provvedimenti; 86 servizi serali-notturni per un totale di 516 ore di controlli nelle predette fasce; 106 segnalazioni gestite e conseguenti interventi provenienti dall’applicazione 1 Safe ed emessi 86 avvisi in materia di sicurezza e protezione civile; 230 controlli su persone e movimentazioni anagrafiche.