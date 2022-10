Cimiteri, stop alle auto da venerdì 28

MANTOVA Dal 28 ottobre al 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, non sarà possibile accedere all’interno del cimitero di Borgo Angeli con veicoli privati (sono ammesse unicamente le biciclette). I visitatori avranno a disposizione per gli spostamenti interni un servizio gratuito di trasporto negli orari 8-12 e 14-17, con partenza all’ingresso principale del cimitero. Anche all’interno del cimitero di Suzzara, dal 29 ottobre al 2 novembre, si potrà entrare unicamente a piedi o in bicicletta. L’accesso pedonale sarà possibile anche dal parcheggio di via Rossellini sul lato ovest del cimitero.

In considerazione del particolare afflusso di visitatori previsto per la ricorrenza dei defunti, ai cimiteri di Borgo Angeli e Frassino sono già stati esposti gli elenchi delle operazioni di estumulazione dai loculi in concessione decennale dal 2013, in scadenza nel 2023, con l’invito ai famigliari interessati a prendere contatto con gli uffici della Tea.