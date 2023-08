Botte da orbi per questioni “di cuore”: rissa tra giovanissimi a Suzzara

SUZZARA – Una vera e propria rissa, anche se non è esclusa nemmeno l’ipotesi di una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un solo soggetto da parte di un gruppo: botte da orbi nella notte tra martedì e mercoledì – poco dopo la mezzanotte – in via Toti a Suzzara. Non si segnalano feriti, tranne un 22enne (probabilmente l’obiettivo dell’azione del gruppo) che è stato controllato sul posto dai sanitari del 118 e per il quale non è stato necessario il ricovero al pronto soccorso. Ora i carabinieri stanno cercando di fare luce sulla vicenda, anche non sarebbe stata presentata – al momento – alcuna denuncia.

Non è chiaro cosa possa essere stata la causa scatenante precisa della zuffa che ha visto coinvolta una decina di giovani – tutti di età compresa tra i 21 e i 25 anni, quasi tutti di nazionalità pakistana a eccezione di uno, il 22enne appunto, proveniente dal Bangladesh: probabilmente quest’ultimo, stando agli ancora pochi elementi raccolti dai carabinieri, avrebbe rivolto un apprezzamento non gradito nei confronti di una donna. Donna che sembrerebbe essere rispettivamente fidanzata e sorella di due componenti del gruppo che ha bloccato il giovane in via Toti. Dalle parolacce si è passati agli spintoni, quindi a qualche ceffone fino all’arrivo dei carabinieri che, giuntio tempestivamente sul posto, hanno impedito che la lite degenerasse. Nei prossimi giorni si cercherà di capire meglio cosa possa avere scatenato lo spiacevole episodio.