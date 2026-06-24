Cioccolata, sigarette elettroniche e merce contraffatta: scatta la denuncia

MANTOVA Cinque persone accomunate da un insolito denominatore: una spiccata passione per la cioccolata. Un’indagine che, ironia della sorte, ha tenuto i Carabinieri con… l’acquolina in bocca.

La vicenda prende avvio quando i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Mantova, impegnati nei servizi di controllo del territorio concordati in Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi, raccolgono la denuncia del direttore del supermercato Coop di piazza Martiri Belfiore. Il responsabile segnala che cinque persone si sono impossessate di numerosi pezzi di cioccolata e cioccolatini, con una predilezione particolare per i Ferrero Rocher.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza consente ai Carabinieri di individuare gravi indizi a carico dei sospettati. La Procura della Repubblica emette quindi un decreto di perquisizione.

Durante il controllo domiciliare, i militari rinvengono una notevole quantità di cioccolata, otto sigarette elettroniche risultate rubate da una tabaccheria di piazza Sordello e una piastra per capelli contraffatta.

Cinque cittadini georgiani — un 21enne, un 29enne, un 27enne, una 29enne e una 49enne — sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria perché ritenuti, in ipotesi accusatoria, responsabili di furto aggravato e ricettazione in concorso, oltre che di detenzione di merce contraffatta.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari: l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.