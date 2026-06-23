Tamponamento in A22, ferito un automobilista

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 12, lungo l’autostrada A22 in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura ha violentemente tamponato un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Suzzara, che hanno provveduto a estrarre il conducente dalle lamiere del veicolo e a metterlo in sicurezza. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato affidato alle cure dei sanitari giunti con ambulanza e automedica.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. L’intervento dei soccorritori ha causato rallentamenti temporanei al traffico autostradale.