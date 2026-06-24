Sicurezza urbana, 117 Daspo in sei mesi: giro di vite in centro storico

La Sicurezza Urbana è una delle priorità della nuova Amministrazione comunale. I costanti presidi messi in atto dalla Polizia Locale, in special modo in centro storico, hanno permesso e permettono tutt’ora, di contrastare efficacemente ogni forma di illegalità riconducibile alla Sicurezza Urbana. I punti strategici del centro storico, dove spesso stazionano balordi che bivaccano oppure molestano passanti a causa dello stato di alterazione fisica dovuta all’assunzione di alcool, sono ormai punto di riferimento degli operatori della Polizia Locale. Grazie a questo capillare controllo del territorio disposto dal Comandante Paolo Perantoni, su preciso imput dell’Amministrazione comunale, gli agenti di viale Fiume hanno dato un giro di vite al contrasto ad ogni forma di illegalità. Dall’inizio dell’anno gli agenti di viale Fiume hanno emesso 117 ordini di allontanamento (c.d. DASPO URBANO) dalle aree ritenute strategiche ai fini della sicurezza, ed altrettante sanzioni amministrative da 100 euro (in alcuni casi sono state applicate sanzioni di 300 euro per inosservanza di tale ordine). Nell’ultima settimana sono stati 10 gli ordini di allontanamento emessi con applicazione della relativa sanzione. Tutti i 117 provvedimenti emessi sono stati trasmessi alla Questura di Mantova. Molti di questi riguardano persone che in stato di manifesta ubriachezza o comunque di alterazione disturbavano i passanti, altri, invece, impedivano la libera fruizione degli spazi pubblici con bivacchi. I luoghi maggiormente controllati sono Piazza Martiri di Belfiore, Lungorio IV Novembre, Giardini Viola, Via Sottoriva, Piazza Cavallotti, Piazza 80° Fanteria, Giardini Valentini, via Bettinelli.