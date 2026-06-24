Il grande fiume si ritira e spuntano due vetture con targhe clonate

SAN BENEDETTO PO L’abbassamento del livello del Po, provocato dalla scarsità di piogge e dalle temperature africane che stanno interessando anche la pianura padana, ha riportato alla luce due autovetture affiorate dal letto del grande fiume.

L’allarme è scattato subito: in un primo momento si era temuto un incidente e la macchina dei soccorsi si è attivata mobilitando i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Stazione locale e quelli della Compagnia di Gonzaga, impegnati nei servizi di controllo del territorio concordati in Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi.

Solo dopo le prime verifiche i militari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: all’interno dei due veicoli non c’era nessuno.

Gli accertamenti successivi hanno però rivelato un dettaglio inquietante: le targhe montate sulle auto erano clonate. Sono ora in corso ulteriori approfondimenti per stabilire se i mezzi risultino rubati e se possano essere stati utilizzati per la commissione di reati.