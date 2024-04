Controlli dei carabinieri di Mantova: arrestata una donna ricercata e multate tre sale slot

MANTOVA Durante serata di ieri, 18 aprile, i Carabinieri del Comando Compagnia di Mantova hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e in danno di attività commerciali.

A seguito dei controlli i militari rintracciavano ed arrestavano una giovane di origine rumena residente in Francia, a carico della quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brescia per reati contro il patrimonio.

La stessa, espletate le formalità di rito, veniva condotta presso la casa circondariale di Mantova a disposizione dell’A.G. mandante.

Nel corso dell’attività di controllo, gli stessi Carabinieri a seguito di numerose perquisizioni personali e veicolari, denunciavano un 50 mantovano ed un 60enne magrebino residenti nella provincia di Mantova, perché trovati in possesso senza giustificato motivo di un coltello e di strumenti adatti all’apertura di autovetture, che gli venivano sequestrati.

Il servizio ha visto impiegate 7 pattuglie del Comando Compagnia di via Chiassi ed ha consentito, a vario titolo, di identificare 129 persone e di controllare 107 veicoli.

Sono stati sottoposti a controlli anche 6 esercizi pubblici e tre di loro sono sanzionati per non aver rispettato l’orario di spegnimento degli apparecchi con vincita di denaro.