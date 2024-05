Calcio giovani – Iscrizioni ancora aperte per il Mantova Summer Camp

MANTOVA Procedono a gonfie vele le iscrizioni per i Summer Camp organizzati dal Mantova, rivolti ai bambini nati dal 2010 al 2017. Queste le date e le località: dal 10 al 14 giugno, a Casaloldo e Borgo Virgilio; dal 17 al 21 giugno, a Curtatone e San Giacomo delle Segnate; dal 24 al 28 giugno, a Curtatone e San Zeno; dall’1 al 5 luglio, ancora a Curtatone e San Zeno; dall’8 al 12 luglio, a Nogara e Alto Polesine. Entrambe le sessioni di San Zeno sono andate esaurite. Disponibilità per tutte le altre località. Per info e prenotazioni: whatsapp 3454678696 oppure mail settoregiovanile@mantova1911.club.